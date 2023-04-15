Определились все пары плей-офф НБА

Стали известны все пары основной сетки плей офф НБА в нынешнем сезоне. Ранее завершился раунд плей ин, который определил участников плей офф с нижними номерами посева. В плей офф Восточной конференции сыграют пары команд: «Милуоки» (1) — «Майами» (8) «Бостон» (2) — «Атланта» (7) «Филадельфия» (3) — Бруклин» (6) «Кливленд» (4) — «Нью Йорк» (5) На Западе встретятся: «Денвер» (1) — «Миннесота» (8) «Мемфис» (2) — «Лос Анджелес Лейкерс» (7) «Сакраменто» (3) — «Голден Стэйт» (6) «Финикс» (4) — «Лос Анджелес Клипперс» (5) Первые матчи плей офф НБА пройдут 15 апреля.