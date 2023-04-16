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15 минут назад

«Не могу пошевелить рукой». Дэвис покинул площадку во время первого матча плей-офф

Чемпионат.comиещё 3

В эти минуты на стадионе «ФедЭксФорум» проходит первая встреча между «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках первого раунда плей-офф НБА. Один из лидеров «озёрников» Энтони Дэвис получил повреждение правой руки и покинул площадку в конце второй четверти.

«Не могу пошевелить рукой». Дэвис покинул площадку во время первого матча плей-офф
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Центровой получил удар при подборе мяча в плотной борьбе и сразу же схватился за правую руку, сказав, что он не может ей пошевелить. После этого игрок покинул площадку.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA.

Ранее уже были сыграны четыре матча раунда плей-офф. «Филадельфия Сиксерс» со счётом 121:101 победила «Бруклин Нетс», а «Бостон Селтикс» обыграл «Атланту Хоукс» – 112:99. Также «Нью-Йорк Никс» со счётом 101:97 победил «Кливленд Кавальерс», а «Сакраменто Кингз» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 126:123.

Баскетбол,Энтони Дэвис,
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