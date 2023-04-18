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«Сакраменто» одержал вторую победу в серии с «Голден Стэйт», у Карри 28 очков

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден-Уан центр» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:106.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал центровой из Литвы Домантас Сабонис. На его счету сегодня 24 очка, девять подборов и четыре передачи. Также отличную игру провёл американский разыгрывающий Де'Аарон Фокс. На его счету 24 очка, пять подборов и девять передач. Ему не хватило одной передачи до дабл-дабла.

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 28 очками, тремя подборами и шестью передачами. Также отличился американский форвард Эндрю Уиггинс. Сегодня он заработал 22 очка и пять подборов.

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