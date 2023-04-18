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Кэмерон Джонсон исполнил мощный данк с сопротивлением Эмбиида

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Лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Кэмерон Джонсон исполнил эффектный данк с сопротивлением Джоэла Эмбиида в конце второй четверти матча с «Филадельфией Сиксерс» (84:96).

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал защитник Тайриз Макси, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 20 очков и 19 подборов оформил центровой Джоэл Эмбиид. 20 очков и 11 подборов на свой счёт записал форвард Тобиас Харрис.

В составе «Бруклина» отличился как раз Кэмерон Джонсон, набравший 28 очков. 21 балл набрал Микал Бриджес.

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