Стефен Карри ни разу не начинал серию в НБА со счёта 0-2

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:106. Таким образом, счёт в серии стал 2-0. Стоит отметить, что лидер «воинов» Стефен Карри ни разу в карьере не начинал серию в НБА со счёта 0-2.