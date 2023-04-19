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1 час назад

«Бостон» победил «Атланту» во втором матче серии плей-офф НБА

Матч ТВиещё 1

«Бостон» на своей площадке победил «Атланту» во втором матче первого этапа плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 119:106.

«Бостон» победил «Атланту» во втором матче серии плей-офф НБА
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум заработал дабл-дабл - 29 очков и 10 подборов. У гостей защитник Деджанте Маррей набрал 29 очков.

«Бостон» ведут в серии — 2-0.

«Кливленд» победил «Нью-Йорк Никс» - 107:90. У победителей Дариус Гарленд набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Счет в серии сравнялся — 1-1.

«Финикс» на своей площадке обыграл «Клипперс» со счетом 123:109. У победителей Девин Букер набрал 38 очков. У гостей Кавай Леонард завершил встречу с 31 очком в активе. Счет в серии сравнялся — 1-1.

НБА. ПЛЕЙ-ОФФ.

ПЕРВЫЙ РАУНД

«Бостон» — «Атланта» — 119:106 (28:25, 33:24, 29:32, 29:25)

Счет в серии — 2-0

«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 107:90 (25:22, 34:17, 23:21, 25:30)

Счет в серии — 1-1

«Финикс» – «Клипперс» - 123:109 (24:29, 35:30, 33:28, 31:22)

Счет в серии — 1-1

Баскетбол,Джейсон Тейтум,
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