«Бостон» победил «Атланту» во втором матче серии плей-офф НБА

«Бостон» на своей площадке победил «Атланту» во втором матче первого этапа плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 119:106.

«Кливленд» победил «Нью-Йорк Никс» - 107:90. У победителей Дариус Гарленд набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.

«Финикс» на своей площадке обыграл «Клипперс» со счетом 123:109. У победителей Девин Букер набрал 38 очков. У гостей Кавай Леонард завершил встречу с 31 очком в активе. Счет в серии сравнялся — 1-1.