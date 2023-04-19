Рентген после 2-го матча не выявил у Криса Пола перелома правой руки

Разыгрывающему «Финикса» Крису Полу после второго матча серии с «Клипперс» (123:109, 1-1) сделали рентген правой руки, который дал отрицательный результат.
В четвертой четверти встречи Пол периодически хватался за правую руку. О том, как он получил повреждение, не сообщается.
Пол набрал 16 очков и 8 передач.
Главного тренера «Санз» Монти Уильямса спросили о руке Пола после игры. Специалист заявил, что ему нечего сообщить.
«Кажется, с ним все в порядке», – сказал Уильямс.
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