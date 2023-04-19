Президент ЦСКА объяснил, почему иностранные баскетболисты едут играть в Россию

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал в эфире «Матч ТВ», почему иностранные баскетболисты едут играть в российские клубы, несмотря на отстранение от еврокубков.
— Понятно, что за отсутствие еврокубков, будь то Евролига, Еврокубок или турнир FIBA, российские команды переплачивают. Это факт. Безусловно, первое — это хорошие контракты, которые игроки имеют здесь.
Второе, это уровень турнира. Несмотря на известные события, я считаю, что чемпионат Единой лиги сохранил свое место в тройке лучших национальных чемпионатов Европы. У кого то из иностранцев были действующие контракты, они остались.
Думаю, дальше будет сложнее сохранять легионеров. Есть объективные факторы. Первое, это усиливающиеся сложности с переводом зарплаты за границу, будь то евро или доллары. С каждым месяцем все сложнее платить. Коллеги из российских баскетбольных или футбольных клубов испытывают те же сложности, — сказал Ватутин «Матч ТВ».
Во вторник исполнительный комитет FIBA принял решение отказать в регистрации мужской сборной России на олимпийских предквалификационных турнирах 2023 года. Российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях.
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