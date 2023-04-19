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Раскрыты новые подробности о состоянии Бена Симмонса

Разыгрывающему защитнику «Бруклин Нетс» Бену Симмонсу, вероятнее всего, не потребуется вторая операция, сообщает NY Post.

Раскрыты новые подробности о состоянии Бена Симмонса
© Чемпионат.com

В начале мая будет проведено обследование, и если его самочувствие ухудшится или не будет улучшений, то вторая операция может стать одним из вариантов. Но все признаки указывают на то, что этого не произойдёт, сообщает источник.

Напомним, в конце февраля защитник «Бруклина» получил травму левого колена, а позднее у него было выявлено защемление нерва в спине. Ранее главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон прокомментировал процесс восстановления Симмонса.

В нынешнем сезоне 26-летний баскетболист принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.

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