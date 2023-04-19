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34 минуты назад

Баскетболистке-трансгендеру запретили играть на профессиональном уровне

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Баскетболистка-трансгендер Лекси Роджерс была лишена права играть в женский баскетбол на профессиональном уровне я в соответствии с решением Баскетбольного комитета Австралии.

Баскетболистке-трансгендеру запретили играть на профессиональном уровне
Фото: соцсетисоцсети

Решение вынесла комиссия в составе главного врача Баскетбольной Австралии доктора Питера Харкорта, члена правления Баскетбольной Австралии Сюзи Баткович и доцента Дианы Робинсон.

В своем заявлении для СМИ ассоциация баскетбола Австралии сообщила, что соответствие спортсмена требованиям определяется в каждом конкретном случае, и они действуют от имени местного руководящего органа.

Ассоциация баскетбола Австралии взяла на себя ведение дела Роджерс после того, как её заявка стала достоянием общественности. В заявлении руководящего органа тогда говорилось, что это было сделано «в интересах спорта и всех спортсменов».

Баскетбол,
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