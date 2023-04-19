Сборную РФ не допустили до участия в квалификации к Евробаскету-2025

Исполком ФИБА-Европа принял решение не допустить мужские сборные России и Беларуси до участия в предквалификационном турнире Евробаскета 2025 года.
Соответствующее письмо, которое ФИБА разослала европейским баскетбольным федерациям, опубликовал украинский журналист Александр Прошута. По информации Telegram-канал «Перехвата», РФБ также получила это письмо.
Третий раунд предквалификационного турнира Евробаскета-2025 пройдет в июле и августе 2023 года.
Вчера ФИБА объявила о решении не допустить сборную России к участию в предквалификационном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже.