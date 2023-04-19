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48 минут назад

Сборную России не допустили до участия в квалификации к Евробаскету-2025

Sports.ru

Исполком ФИБА-Европа принял решение не допустить мужские сборные России и Беларуси до участия в предквалификационном турнире Евробаскета 2025 года.

Сборную РФ не допустили до участия в квалификации к Евробаскету-2025
Фото:  Sports.ru Sports.ru

Соответствующее письмо, которое ФИБА разослала европейским баскетбольным федерациям, опубликовал украинский журналист Александр Прошута. По информации Telegram-канал «Перехвата», РФБ также получила это письмо.

Третий раунд предквалификационного турнира Евробаскета-2025 пройдет в июле и августе 2023 года.

Вчера ФИБА объявила о решении не допустить сборную России к участию в предквалификационном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Баскетбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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