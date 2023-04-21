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1 час назад

Гендиректор «Зенита» Церковный ответил на вопрос по поводу будущего Эртеля и Фрейзера

Чемпионат.com

Генеральный директор петербуржского «Зенита» Александр Церковный заявил, что команда ставит приоритетной целью продолжение сотрудничества с легионерами Томасом Эртелем и Трентом Фрейзером. По словам Церковного, игроки также хотят продолжения сотрудничества.

Гендиректор БК «Зенит» ответил на вопрос по поводу будущего Эртеля и Фрейзера
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Будет ли «Зенит» стараться сохранить игроков команды, таких как Фрейзер, Эртель? Оба игрока имеют контракты на следующий сезон, поэтому продолжение сотрудничества — это приоритет для обеих сторон», — приводит слова Церковного пресс-служба «Зенита».

Александр также высказался на тему взаимодействия с Евролигой насчёт возможного возвращения: «Контакты с Евролигой мы никогда не прекращали. Мы очень уважаем эту организацию, равно как и всех её участников, и очень хотим вернуться».

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