Кулагин прокомментировал победу «Зенита» над УНИКСом

«Сегодня была интересная игра. Наши зрители дали нам возможность переключиться, дали дополнительную энергию, силы и стимул показать хорошую игру, быть единым коллективом и бороться с первой до последней минуты, несмотря на ошибки. Это важно и ценно, и я верю, что это стало ключом к сегодняшней победе», — приводит слова Кулагина официальный сайт Единой лиги ВТБ.