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Число матчей в следующем сезоне Единой лиги ВТБ может увеличиться

Генеральный директор Единой лиги Илона Корстин рассказала, что в настоящий момент чемпионат прорабатывает возможность увеличения количества матчей в следующем сезоне.

Число матчей в следующем сезоне Единой лиги ВТБ может увеличиться
© чемпионат

«Мы работаем над этим [расширением календаря]. У нас есть несколько вариантов, которые мы продумываем и которые будем обсуждать с клубами. Думаю, что клубы поддержат наше предложение», — приводит слова Корстин телеграм-канал «Свободный агент».

Напомним, российские клубы сейчас не принимают участие в еврокубках, из-за чего число матчей в сезоне для них заметно сократилось.

В настоящий момент в Единой лиги ВТБ проходят полуфинальные серии. В противостоянии между «Зенитом» и УНИКСом, а также между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» счёт в серии 2-2.

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