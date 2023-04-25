Дэвис прокомментировал своё повреждение после матча с «Мемфисом»

Звёздный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис после четвёртого матча первого раунда плей-офф Восточной конференции с «Мемфис Гриззлиз» при общении с журналистами высказался о повреждении ноги. Как рассказал обозреватель Дэн Войке, Дэвис заявил, что травма бедра беспокоит его уже полторы недели.

Напомним, «Лейкерс» победили «Гриззлиз» со счётом 117:111 в овертайме. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Десмонд Бэйн. Сегодня в его активе 36 очков и семь подборов. Решающий вклад в победу «Лейкерс» сделал звёздный форвард Леброн Джеймс. На его счету 22 очка, 20 подборов (личный рекорд в плей-офф) и семь передач. Дэвис в этой встрече набрал 12 очков, совершил 11 подборов и отдал две передачи.