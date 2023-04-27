Тренер ЦСКА Федотов против возвращения Языджи

"У него сложный характер, он травматичен + не вписывается в схему 3-4-3. Только если инсайдом или на место 8-ки, что существенно обедняет его потенциал крутой 10-ки или ложной 9-ки. Мало того, турок очень дорогой: коли ЦСКА выкупил бы его в свое время у Лилля, то ЗП Юсуфа составила бы 2 млн евро за сезон + до 500 тысяч бонусами. Это неоправданно много для игрока с таким большим количеством минусов в глазах руководства + есть другие кандидаты на эту позицию", - пишет Карпов.