Тренер ЦСКА Федотов против возвращения Языджи

Турецкий полузащитник Юсуф Языджи, вероятно, не вернется в ЦСКА, потому что не устраивает главного тренера команды Владимира Федотова. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
"У него сложный характер, он травматичен + не вписывается в схему 3-4-3. Только если инсайдом или на место 8-ки, что существенно обедняет его потенциал крутой 10-ки или ложной 9-ки. Мало того, турок очень дорогой: коли ЦСКА выкупил бы его в свое время у Лилля, то ЗП Юсуфа составила бы 2 млн евро за сезон + до 500 тысяч бонусами. Это неоправданно много для игрока с таким большим количеством минусов в глазах руководства + есть другие кандидаты на эту позицию", - пишет Карпов.
Также сообщается, что ЦСКА не ведет никаких переговоров о возвращении полузащитника. На днях агент турка был замечен в Москве на игре молодежной команды ЦСКА. За ЦСКА Языджи провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2021/22 10 игр, отметившись восьмью забитыми мячами. Он стал лучшим бомбардиром команды по результатам сезона. Однако, российский клуб не смог договориться с "Лиллем" о трансфере полузащитника прошлым летом.
По ходу сезона 2022/23 Языджи на правах аренды перешел в родной "Трабзонспор" до окончания сезона. Ранее агент Юсуфа Языджи отреагировал на сообщения о возвращении игрока в ЦСКА.