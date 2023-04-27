«Миннесота» сделала заявление о скандале с Эдвардсом, которому грозит тюремное заключение

«Нам известно о предполагаемом инциденте с Энтони Эдвардсом после пятой игры в Денвере, т сейчас мы собираем дополнительную информацию. На данный момент у нас нет никаких дальнейших комментариев», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.