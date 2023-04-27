«Миннесота» сделала заявление о скандале с Эдвардсом, которому грозит тюремное заключение
Пресс-служба «Миннесоты Тимбервулвз» выпустила заявление на официальном сайте команды по поводу инцидента с защитником Энтони Эдвардсом.
После поражения в серии с «Денвер Наггетс» Эдвардс, уходя в раздевалку, размахнулся складным стулом и нанёс повреждения двум сотрудницам арены. Игрок обвиняется в нападении третьей степени. При этом отмечается, что травмы, полученные сотрудницами, несерьёзные.
«Нам известно о предполагаемом инциденте с Энтони Эдвардсом после пятой игры в Денвере, т сейчас мы собираем дополнительную информацию. На данный момент у нас нет никаких дальнейших комментариев», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.
Судебное заседание по делу Энтони Эдвардса назначено на 9 июня. В случае признания вины защитнику «Миннесоты» грозит тюремное заключение и штраф в размере до $ 1 тыс.
«Миннесота» проиграла «Денверу» в первом раунде плей-офф — 1–4.