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«Миннесота» сделала заявление о скандале с Эдвардсом, которому грозит тюремное заключение

Пресс-служба «Миннесоты Тимбервулвз» выпустила заявление на официальном сайте команды по поводу инцидента с защитником Энтони Эдвардсом.

«Миннесота» сделала заявление о скандале с Эдвардсом, которому грозит тюремное заключение
© Чемпионат.com

После поражения в серии с «Денвер Наггетс» Эдвардс, уходя в раздевалку, размахнулся складным стулом и нанёс повреждения двум сотрудницам арены. Игрок обвиняется в нападении третьей степени. При этом отмечается, что травмы, полученные сотрудницами, несерьёзные.

«Нам известно о предполагаемом инциденте с Энтони Эдвардсом после пятой игры в Денвере, т сейчас мы собираем дополнительную информацию. На данный момент у нас нет никаких дальнейших комментариев», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Судебное заседание по делу Энтони Эдвардса назначено на 9 июня. В случае признания вины защитнику «Миннесоты» грозит тюремное заключение и штраф в размере до $ 1 тыс.

«Миннесота» проиграла «Денверу» в первом раунде плей-офф — 1–4.

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