Бриттни Грайнер обратилась к американским СМИ по поводу её ареста в России

«Спасибо, что не давали обо мне забывать и в итоге помогли мне оказаться дома», — сказала Грайнер на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом году Грайнер, которая в Российской Федерации отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ, обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. Обмен состоялся 8 декабря. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием. В России Бриттни приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала. Бута осудили в США на 25 лет тюрьмы. Он вину не признал.