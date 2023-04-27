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19 минут назад

Бриттни Грайнер обратилась к американским СМИ по поводу её ареста в России

Чемпионат.com

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер поблагодарила средства массовой информации за их роль в её возвращении домой.

Бриттни Грайнер обратилась к американским СМИ по поводу её ареста в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Спасибо, что не давали обо мне забывать и в итоге помогли мне оказаться дома», — сказала Грайнер на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом году Грайнер, которая в Российской Федерации отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ, обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута. Обмен состоялся 8 декабря. Бут, по версии американской стороны, занимался торговлей оружием. В России Бриттни приговорили к девяти годам заключения. Вину она признала. Бута осудили в США на 25 лет тюрьмы. Он вину не признал.

В России до ареста Грайнер выступала за УГМК.

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