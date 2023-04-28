Баскетболисты "Реала" и "Партизана" устроили массовую драку в матче плей-офф Евролиги
В Мадриде состоялся второй матч четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги, в котором испанский "Реал" на своей площадке уступил сербскому "Партизану". В концовке четвертой четверти произошла массовая драка между командами. Потасовка началась после того, как игрок испанского клуба Серхио Юль нарушил правила на баскетболисте "Партизана" Кевине Пантере. Арбитры удалили нескольких игроков с каждой из сторон.
У команд не осталось достаточно баскетболистов, чтобы продолжить встречу. К тому моменту сербский клуб вел со счетом 95:80. "Партизану" была засчитана победа, счет в серии до трех побед стал 2-0.
Ранее сообщалось, что Международная федерация баскетбола (FIBA) не допустила мужскую сборную России к участию в отборочном турнире на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Место сборной России в отборе на Игры займет национальная команда Болгарии, как следующая лучшая из Европы в рейтинге FIBA.