Игроку «Реала» грозит четырехлетняя дисквалификация в Евролиге

За такого рода инциденты предусмотрены следующие санкции: a) Штраф в размере от 30 001 евро до 280 000 евро. б) Запрет на доступ на арены и/или участие в соревнованиях, играх и/или мероприятиях баскетбольной Евролиги на срок от одного до четырех лет. в) Временная дисквалификация от участия в соревнованиях баскетбольной Евролиги на срок от одного до четырех лет или на три и более игр. г) ) Постоянная дисквалификация от участия в соревнованиях Евролиги по баскетболу.