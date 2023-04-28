Игроку «Реала» грозит четырехлетняя дисквалификация в Евролиге

Форварду мадридского «Реала» Гершону Ябуселе грозит четырехлетняя дисквалификация в Евролиге за драку в матче с «Партизаном» (80:95).
Учитывая произошедшее, инциденты, согласно дисциплинарному уставу Евролиги, можно считать серьёзными нарушениями, которые включают физическую агрессию против члена судейской бригады, другого лица, публики, болельщика или любого человека в целом.
За такого рода инциденты предусмотрены следующие санкции: a) Штраф в размере от 30 001 евро до 280 000 евро. б) Запрет на доступ на арены и/или участие в соревнованиях, играх и/или мероприятиях баскетбольной Евролиги на срок от одного до четырех лет. в) Временная дисквалификация от участия в соревнованиях баскетбольной Евролиги на срок от одного до четырех лет или на три и более игр. г) ) Постоянная дисквалификация от участия в соревнованиях Евролиги по баскетболу.
Независимый дисциплинарный судья баскетбольной Евролиги изучит рапорт рефери и видеозапись, чтобы принять решение о санкциях.
Ранее Ябуселе в своих социальных сетях извинился за драку в матче с «Партизаном».