УНИКС стал лидером в Единой лиге по проценту очков, набранных легионерами

Казанский УНИКС стал лидером в Единой лиге ВТБ по проценту набранных очков легионерами в текущем сезоне. Легионеры казанского клуба набрали 77,9% от общего числа очков. На втором месте расположился саратовский «Автодор» с показателем 70,3%. Тройку лидеров замкнула «Самара» (65,5%).

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Худшими клубами по этому показателю стали московская МБА, в составе которой нет ни одного легионера, а также красноярский «Енисей» с 46,8% очков, набранных иностранцами.