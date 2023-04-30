$80.51-1.0588.37-1.83

УНИКС стал лидером в Единой лиге по проценту очков, набранных легионерами

Казанский УНИКС стал лидером в Единой лиге ВТБ по проценту набранных очков легионерами в текущем сезоне. Легионеры казанского клуба набрали 77,9% от общего числа очков. На втором месте расположился саратовский «Автодор» с показателем 70,3%. Тройку лидеров замкнула «Самара» (65,5%).

УНИКС стал лидером в Единой лиге по проценту очков, набранных легионерами
© Чемпионат.com

Худшими клубами по этому показателю стали московская МБА, в составе которой нет ни одного легионера, а также красноярский «Енисей» с 46,8% очков, набранных иностранцами.

УНИКС — 77,9% (2695 из 3460) «Автодор» — 70,3% (1949 из 2773) «Самара» — 65,5% (1647 из 2514) «Парма-Пари» — 62,3% (1673 из 2685) «Зенит» — 62,1% (2119 из 3412) ЦСКА — 59,7% (2297 из 3846) «Локомотив-Кубань» — 50,9% (1663 из 3270) «Пари Нижний Новгород» — 50,8% (1333 из 2626) «Енисей» — 46,8% (1120 из 2394) МБА — 0% (0 из 2679)

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий