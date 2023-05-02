Девин Букер и Брюс Браун вступили в перепалку во время матча

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся первый матч в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:87.

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Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер и атакующий защитник «Денвера» Брюс Браун во время одного из эпизодов вступили в словесную конфронтацию. В эпизод незамедлительно вмешались другие игроки.

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