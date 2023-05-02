Баскетболиста ЦСКА госпитализировали после нападения в Москве

«Защитник нашей команды Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения, совершённого на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов.



Баскетболист получил серьёзную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Игрок обратился в полицию для расследования инцидента.



Из-за травмы Швед не сможет принять участие в ближайших матчах команды.



Желаем Алексею скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении команды.