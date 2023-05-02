$80.51-1.0588.37-1.83

В Москве на баскетболиста ЦСКА Шведа напали неизвестные

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму при нападении неизвестных. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба на сайте организации.

На баскетболиста Шведа напали возле московского ресторана
© РИА Новости

На Шведа напали на выходе из одного из московских ресторанов. Кто это был и по какой причине совершено нападение — не уточняется.

«Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Игрок обратился в полицию для расследования инцидента», — заявили там.

Отмечается, что травма не позволит Шведу участвовать в ближайших матчах команды — в том числе в серии игр за третье место Лиги ВТБ. ЦСКА желает ему скорейшего выздоровления.

Сына бойца ММА Дацика избили в Москве

Напомним, что ранее, 1 мая, ЦСКА проиграл краснодарскому «Локомотиву-Кубани» (100:103) в решающем матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий