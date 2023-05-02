На баскетболиста Шведа напали возле московского ресторана

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму при нападении неизвестных. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба на сайте организации.

На Шведа напали на выходе из одного из московских ресторанов. Кто это был и по какой причине совершено нападение — не уточняется.

«Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Игрок обратился в полицию для расследования инцидента», — заявили там.

Отмечается, что травма не позволит Шведу участвовать в ближайших матчах команды — в том числе в серии игр за третье место Лиги ВТБ. ЦСКА желает ему скорейшего выздоровления.