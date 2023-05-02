В ЦСКА рассказали о состоянии баскетболиста Шведа после нападения

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии защитника Алексея Шведа после нападения. Его слова приводит РИА Новости.

Ватутин заявил, что после черепно-мозговой травмы спортсмен находится в больнице.

«Я так понимаю, что угрозы жизни нет, но насколько серьезно пострадало здоровье, будет понятно сегодня-завтра», — подчеркнул он.

Функционер добавил, что Швед уже подал заявление в полицию, которая выясняет обстоятельства и причины нападения.

О нападении на Шведа стало известно ранее 2 мая. Инцидент произошел на выходе из ресторана. 34-летний баскетболист получил черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу.