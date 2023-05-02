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Стали известны подробности нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа

Баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили посетители ресторана «Джун», в котором он отдыхал с женой и друзьями. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, спортсмен отдыхал в заведении на Большой Дмитровской в центре Москвы. В тот вечер в ресторане находилась компания из пятерых мужчин. На выходе из заведения у Шведа случился конфликт. Через мгновение мужчины оказались на улице, где и произошла драка.

По словам очевидцев, от удара баскетболист упал, а из уха у него пошла кровь. Драку остановили сотрудники ресторана, которые буквально отбивали Шведа — полицейским они позднее заявят, что нападавшие хотели «добить» потерпевшего.

Отмечается, что ранее в ресторане эту компанию не видели, однако известно, что одного из них зовут Князь.

На баскетболиста Шведа напали возле московского ресторана

Как сообщает Telegram-канал Shot, Шведа госпитализировали лишь со второго раза. По их информации, он якобы сперва отказался от медицинской помощи и поехал домой, однако там ему стало плохо и ему вызвали медиков. Сейчас он остается в больнице с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, что о госпитализации Шведа стало известно 2 мая. В пресс-службе ЦСКА заявили, что на баскетболиста напали на выходе из одного из московских ресторанов. Травма не позволит Шведу участвовать в ближайших матчах команды — в том числе в серии игр за третье место Лиги ВТБ.

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