Полиция начала поиск напавших на баскетболиста ЦСКА Шведа

Московские полицейские начали поиск напавших на защитника баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа, которые его избили в центре столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники московской полиции проводят проверку по полученной из больницы телефонограммы о поступлении в медучреждение избитого спортсмена. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к инциденту граждан, отметила Волк.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.