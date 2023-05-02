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Полиция начала поиск напавших на баскетболиста ЦСКА Шведа

Московские полицейские начали поиск напавших на защитника баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа, которые его избили в центре столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция начала поиск напавших на баскетболиста ЦСКА Шведа
© РИА Новости

Сотрудники московской полиции проводят проверку по полученной из больницы телефонограммы о поступлении в медучреждение избитого спортсмена. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к инциденту граждан, отметила Волк.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По имеющимся данным МВД, поздним вечером 1 мая на Большой Никитской улице баскетболист в ходе конфликта с неизвестными получил травму головы. Его избили посетители ресторана «Джун». Швед находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время драки он упал и получил черепно-мозговую травму.

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