Полиция начала поиск напавших на баскетболиста ЦСКА Шведа

Московские полицейские начали поиск напавших на защитника баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа, которые его избили в центре столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники московской полиции проводят проверку по полученной из больницы телефонограммы о поступлении в медучреждение избитого спортсмена. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к инциденту граждан, отметила Волк.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
По имеющимся данным МВД, поздним вечером 1 мая на Большой Никитской улице баскетболист в ходе конфликта с неизвестными получил травму головы. Его избили посетители ресторана «Джун». Швед находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время драки он упал и получил черепно-мозговую травму.