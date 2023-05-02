Агент баскетболиста Шведа: напавшие были в неадекватном состоянии

Напавшие на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа были в неадекватном состоянии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агента спортсмена, нападавших было четыре-пять человек.

«Ребята явно были в неадекватном состоянии. Мой клиент это осознавал, поэтому хотел спокойно разойтись, так как Алексей сам по себе скромный и миролюбивый человек. Но мужчины решили затеять драку», — заявил он.

Агент добавил, что у Шведа диагностирована открытая черепно-мозговая травма с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

Напомним, что о госпитализации Шведа стало известно 2 мая. На баскетболиста напали минувшей ночью на выходе из ресторана «Джун» в центр Москвы. Травма не позволит Шведу участвовать в ближайших матчах команды — в том числе в серии игр за третье место Лиги ВТБ.