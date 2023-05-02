Агент баскетболиста Шведа: напавшие были в неадекватном состоянии
Напавшие на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа были в неадекватном состоянии. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агента спортсмена, нападавших было четыре-пять человек.
«Ребята явно были в неадекватном состоянии. Мой клиент это осознавал, поэтому хотел спокойно разойтись, так как Алексей сам по себе скромный и миролюбивый человек. Но мужчины решили затеять драку», — заявил он.
Агент добавил, что у Шведа диагностирована открытая черепно-мозговая травма с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.
Напомним, что о госпитализации Шведа стало известно 2 мая. На баскетболиста напали минувшей ночью на выходе из ресторана «Джун» в центр Москвы. Травма не позволит Шведу участвовать в ближайших матчах команды — в том числе в серии игр за третье место Лиги ВТБ.
СМИ сообщали, что спортсмен отдыха в заведении вместе с женой и друзьями. В тот же вечер в ресторане находилась компания из пяти мужчин, с которыми у Шведа произошел конфликт.