Источник сообщил о состоянии Шведа во время нападения

«Алексей Швед является постоянным клиентом ресторана, поэтому администрация заведения его знает. Инцидент произошел около 23:15.



Швед и компания сидели в разных залах, баскетболист не был пьян. У компании был заказан стол на большое количество человек, но большинство не пришли, поэтому у них возникли проблемы с администрацией ресторана», – рассказал источник.