Избитому баскетболисту Шведу диагностировали амнезию
Баскетболисту ЦСКА Алексею Шведу, которого избили в центре Москвы, диагностировали ретроградную амнезию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что спортсмен практически не помнит ничего о произошедшем.
Напомним, что о госпитализации Шведа стало известно сегодня, 2 мая. Сообщалось, что баскетболиста избила группа посетителей ресторана «Джун», где спортсмен отдыхал с женой и друзьями.
В больнице ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга. Из-за травмы Шведу придется пропустить ближайшие матчи ЦСКА, в том числе в серии игр за третье место Лиги ВТБ.