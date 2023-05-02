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Избитому баскетболисту Шведу диагностировали амнезию

Баскетболисту ЦСКА Алексею Шведу, которого избили в центре Москвы, диагностировали ретроградную амнезию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что спортсмен практически не помнит ничего о произошедшем.

Агент баскетболиста Шведа: напавшие были в неадекватном состоянии

Напомним, что о госпитализации Шведа стало известно сегодня, 2 мая. Сообщалось, что баскетболиста избила группа посетителей ресторана «Джун», где спортсмен отдыхал с женой и друзьями.

В больнице ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга. Из-за травмы Шведу придется пропустить ближайшие матчи ЦСКА, в том числе в серии игр за третье место Лиги ВТБ.

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