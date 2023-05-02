Избитому баскетболисту Шведу диагностировали амнезию

Баскетболисту ЦСКА Алексею Шведу, которого избили в центре Москвы, диагностировали ретроградную амнезию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что спортсмен практически не помнит ничего о произошедшем.

Напомним, что о госпитализации Шведа стало известно сегодня, 2 мая. Сообщалось, что баскетболиста избила группа посетителей ресторана «Джун», где спортсмен отдыхал с женой и друзьями.