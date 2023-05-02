Раскрыта личность одного из напавших на баскетболиста Шведа

Одним из нападавших на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа оказался уроженец Азербайджана Князь Амирасланов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

После появления в интернете новостей об избиении Шведа Амирасланов в первые минуты читал их и ставил лайки комментариям под ними, но затем удалил аватарку. Однако другие пользователи успели сделать ее скриншоты, которые передали Baza.

Ранее Telegram-канал сообщал, что причиной конфликта стало поражение ЦСКА от «Локомотива-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Нападавшие ставили на московский клуб и в итоге потеряли деньги. Затем в ресторане «Джун» они увидели Шведа и решили предъявить ему за поражение. Ссора переросла в драку, где, по словам свидетелей, баскетболисту пришлось противостоять восьмерым. Позже один из нападавших звонил спортсмену и предлагал «порешать ситуацию».