«Лейкерс» победил «Голден Стейт»

«Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл «Голден Стейт» со счетом 117:112 в рамках первого матча полуфинала Западной конференции. Самым активным на паркете в Сан-Франциско (США) был форвард гостей Энтони Дэвис. Он оформил дабл-дабл: 30 очков и совершил 23 подбора. Также в составе «Лейкерс» дабл-даблом отличился форвард Леброн Джеймс: в его активе 22 очка и 11 подборов.

У «Стейт» самым полезным игроком был двухкратный MVP лиги, защитник Стефен Карри, который заработал 27 очков и совершил шесть подборов. Также в составе хозяев отличился атакующий защитник Клей Томпсон. Он набрал 25 очков и совершил три подбора.