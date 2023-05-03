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Полиция задержала подозреваемых в нападении на баскетболиста Шведа

Полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы. Как сообщает ТАСС, об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД показало кадры с допросов трех человек.

Напомним, что о госпитализации Шведа стало известно 2 мая. На баскетболиста напали на выходе из ресторана «Джун» в центр Москвы. СМИ сообщали, что спортсмен отдыха в заведении вместе с женой и друзьями. В тот же вечер в ресторане находилась компания мужчин, с которыми у Шведа произошел конфликт.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Алексей Швед после нападения находился без сознания около 20 минут

Ранее агент спортсмена рассказывал, что у Шведа диагностирована открытая черепно-мозговая травма с переломами костей черепа и ушибом головного мозга. Состояние баскетболиста ЦСКА оценивается как тяжелое.

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