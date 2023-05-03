Полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы. Как сообщает ТАСС, об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД показало кадры с допросов трех человек.

Напомним, что о госпитализации Шведа стало известно 2 мая. На баскетболиста напали на выходе из ресторана «Джун» в центр Москвы. СМИ сообщали, что спортсмен отдыха в заведении вместе с женой и друзьями. В тот же вечер в ресторане находилась компания мужчин, с которыми у Шведа произошел конфликт.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.