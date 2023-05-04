Стало известно, что главный подозреваемый в деле об избиении российского баскетболиста Алексея Шведа до сих пор не задержан. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Все трое ранее задержанных дружно сдали своего приятеля, заверив сотрудников, что это он наносил самые страшные удары и проломил спортсмену череп. Подозреваемого зовут Юсуф, ему 31 год. Именно он, по словам друзей,, как утверждают его друзья, больше всех избивал Шведа.

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.