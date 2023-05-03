Подозреваемые в нападении на Шведа рассказали детали инцидента

Фигуранты дела о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа рассказали, за что избили спортсмена. Об этом пишет РИА Новости.

По словам одного из подозреваемых, конфликт начался на улице около ресторана из-за перепалки с женой Шведа. Спортсмен попытался защитить супругу, в результате чего началась драка.

«Он меня затронул как бы своими руками, я его взял за его кофту, сделал подсечку через свою ногу, он приземлился на пол», - рассказал мужчина.

После этого, по словам подозреваемого, из-за его спины «прилетел удар по Шведу». Кто именно нанес удар, он не сказал, но уточнил, что это был его приятель.

Другой задержанный также подтвердил, что сначала произошла словесная перепалка с женой Шведа, которая потом переросла в драку. По его словам, в драке участвовали мужчины, вышедшие из ресторана, чтобы помочь девушке. Задержанный уточнил, что это были баскетболисты, среди которых был и Алексей Швед.