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Подозреваемые в нападении на Шведа рассказали детали происшествия

Фигуранты дела о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа рассказали, за что избили спортсмена. Об этом пишет РИА Новости.

Подозреваемые в нападении на Шведа рассказали детали инцидента
© РИА Новости

По словам одного из подозреваемых, конфликт начался на улице около ресторана из-за перепалки с женой Шведа. Спортсмен попытался защитить супругу, в результате чего началась драка.

«Он меня затронул как бы своими руками, я его взял за его кофту, сделал подсечку через свою ногу, он приземлился на пол», - рассказал мужчина.

После этого, по словам подозреваемого, из-за его спины «прилетел удар по Шведу». Кто именно нанес удар, он не сказал, но уточнил, что это был его приятель.

Другой задержанный также подтвердил, что сначала произошла словесная перепалка с женой Шведа, которая потом переросла в драку. По его словам, в драке участвовали мужчины, вышедшие из ресторана, чтобы помочь девушке. Задержанный уточнил, что это были баскетболисты, среди которых был и Алексей Швед.

Ранее МВД возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после избиения Шведа. Нападавшим грозит до 12 лет колонии. Сам баскетболист в настоящее время находится в больнице, у него диагностирована черепно-мозговая травма.

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