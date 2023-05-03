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Жена Шведа опровергла обвинения в провокации конфликта с участием баскетболиста

Анастасия Зиадитдинова, супруга разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа, высказалась по поводу обвинений в провокации конфликта, в результате которого пострадал её муж.

Жена Шведа опровергла обвинения в провокации конфликта с участием баскетболиста
© Чемпионат.com

«Когда мы вышли из ресторана там была большая компания. Увидев меня, они остановились. Поняли, кто я, сказали, что мой муж лох: «Мы из-за него ставку проиграли, Алексей Швед играть не умеет, он отстой». Я говорю: «Он лучший, мой муж самый лучший, что вы мне это говорите».

Сейчас читаю в интернете, что я якобы обзывала их нацию. У меня папа татарин, мусульманин, дедушка мулла в мечети, я татарка. У Леши лучший друг чеченец. С нами в компании был чеченец, азербайджанка. Еще мы встретили знакомого чеченца с сыном. И друг еврей. Так что про нацию… Они, наверное, подумали, что я блондинка и так могла сделать», — приводит слова Зиадитдиновой «Спорт-Экспресс».

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