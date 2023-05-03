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Баскетболисты ЦСКА пришли в больницу к Алексею Шведу

Игроки баскетбольного клуба ЦСКА навестили одноклубника Алексея Шведа в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал клуба.

Баскетболисты ЦСКА пришли в больницу к Алексею Шведу
© РИА Новости

«Сегодня игроки нашей команды навестили в больнице Алексея Шведа. Мы желаем Алексею много сил, терпения и оптимизма в этот нелегкий период. Скорейшего выздоровления!», – говорится в сообщении ЦСКА.

телеграм-канал "РИА Новости"

Клуб также показал фото из больницы, на которых можно увидеть игроков Никиту Курбанова, Семёна Антонова, Девонте Кейкока, Самсона Руженцева, а также главного тренера команды Эмила Райковича.

Ранее Алексей Швед стал жертвой нападения на выходе из московского ресторана. В результате спортсмен получил черепно-мозговую травму. Как стало известно, на баскетболиста напали из-за проигранного матча.

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