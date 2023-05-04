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Стали известны новые подробности о состоянии баскетболиста Шведа

Состояние здоровья баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа начинает улучшаться. Как сообщает РИА Новости, президент спортивного клуба Андрей Ватутин заявил, что он идет на поправку.

«Говорят о нахождении в реанимации? Да прекратите. Алексей постоянно общается с семьей, скоро, я думаю, и дети его навестят. Он идет на поправку, может быть, не так быстро, как всем хотелось бы», — заявил он.

Вместе с тем Ватутин не стал называть сроки возможной выписки Шведа — пока о них говорить преждевременно.

Напомним, что о госпитализации Шведа стало известно 2 мая. На баскетболиста напали на выходе из ресторана «Джун» в центр Москвы. СМИ сообщали, что спортсмен отдыхал в заведении вместе с женой и друзьями. В тот же вечер в ресторане находилась компания мужчин, с которыми у Шведа произошел конфликт.

Подозреваемые в нападении на Шведа назвали причину драки

МВД возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после избиения Шведа. Нападавшим грозит до 12 лет колонии. Сами подозреваемые заявляли, что причиной конфликта стала словесная перепалка с женой Шведа, за которую решил вступиться супруг.

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