Состояние здоровья баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа начинает улучшаться. Как сообщает РИА Новости, президент спортивного клуба Андрей Ватутин заявил, что он идет на поправку.

«Говорят о нахождении в реанимации? Да прекратите. Алексей постоянно общается с семьей, скоро, я думаю, и дети его навестят. Он идет на поправку, может быть, не так быстро, как всем хотелось бы», — заявил он.

Вместе с тем Ватутин не стал называть сроки возможной выписки Шведа — пока о них говорить преждевременно.

Напомним, что о госпитализации Шведа стало известно 2 мая. На баскетболиста напали на выходе из ресторана «Джун» в центр Москвы. СМИ сообщали, что спортсмен отдыхал в заведении вместе с женой и друзьями. В тот же вечер в ресторане находилась компания мужчин, с которыми у Шведа произошел конфликт.