В интернете устроили травлю Бриттни Грайнер из-за её голоса

«Она не женщина». Интернет-пользователи устроили травлю Бриттни Грайнер из-за её голоса
В Сети появилось видео выступления американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая недавно вернулась в родную страну после тюремного заключения в России. Многие интернет-пользователи не оставили без внимания её выступление, сделав акцент на её голосе.
«Никогда не думал, что голос Бриттни Грайнер настолько глубок».
«Клянусь своей умершей бабушкой, я ничего не делал с аудио для Бриттни Грайнер — это прямой эфир сегодня».
«Извините, но Бриттни Грайнер не женщина. Боже мой, этот голос — мужской».
«У Бриттни Грайнер голос более глубокий, чем у меня! Что за чёрт?»
Стоит отметить, что нашлись люди, которые встали на сторону девушки и, напротив, поддержали её:
«Так приятно слышать голос Бриттни Грайнер на этой пресс-конференции. Не терпится увидеть её игру в этом сезоне».
«Смеяться над Бриттни Грайнер и называть её мужчиной — это неприлично. Она красивая женщина, у которой, как оказалось, глубокий голос. Оставьте её в покое!»