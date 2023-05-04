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«Она не женщина». Интернет-пользователи устроили травлю Бриттни Грайнер из-за её голоса

В Сети появилось видео выступления американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая недавно вернулась в родную страну после тюремного заключения в России. Многие интернет-пользователи не оставили без внимания её выступление, сделав акцент на её голосе.

В интернете устроили травлю Бриттни Грайнер из-за её голоса
© Чемпионат.com

«Никогда не думал, что голос Бриттни Грайнер настолько глубок».

«Клянусь своей умершей бабушкой, я ничего не делал с аудио для Бриттни Грайнер — это прямой эфир сегодня».

«Извините, но Бриттни Грайнер не женщина. Боже мой, этот голос — мужской».

«У Бриттни Грайнер голос более глубокий, чем у меня! Что за чёрт?»

Стоит отметить, что нашлись люди, которые встали на сторону девушки и, напротив, поддержали её:

«Так приятно слышать голос Бриттни Грайнер на этой пресс-конференции. Не терпится увидеть её игру в этом сезоне».

«Смеяться над Бриттни Грайнер и называть её мужчиной — это неприлично. Она красивая женщина, у которой, как оказалось, глубокий голос. Оставьте её в покое!»

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