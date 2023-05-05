Врач ЦСКА высказался о состоянии баскетболиста Шведа

Врач ЦСКА заявил, что у баскетболиста Шведа тяжелая травма
Врач баскетбольного клуба ЦСКА Тимофей Гаев высказался о состоянии игрока команды Алексея Шведа. Его слова передает «Матч ТВ».
«Мы сутки напролет вместе с лечащими врачами, вместе с Лешей находимся. Смотрим за динамикой его состояния. Травма у него достаточно тяжелая, но он бодр, весел, поддерживает с нами контакты. С удовольствием встречает всех тех, кто приходит его навестить. Поэтому у нас хорошие ощущения по поводу всей картины, — сказал Гаев.
1 мая стало известно, что спортсмен получил черепно-мозговую травму в результате нападения в центре Москвы на выходе из ресторана. Баскетболист обратился в полицию. 2 мая официальный предcтавитель МВД РФ Ирина Волк раccказала журналиcтам, что троих фигурантов дела о нападении на баcкетболиcта доcтавили в отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.