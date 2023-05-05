Врач ЦСКА высказался о состоянии баскетболиста Шведа

«Мы сутки напролет вместе с лечащими врачами, вместе с Лешей находимся. Смотрим за динамикой его состояния. Травма у него достаточно тяжелая, но он бодр, весел, поддерживает с нами контакты. С удовольствием встречает всех тех, кто приходит его навестить. Поэтому у нас хорошие ощущения по поводу всей картины, — сказал Гаев.