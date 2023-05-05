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Врач ЦСКА заявил, что у баскетболиста Шведа тяжелая травма

Врач баскетбольного клуба ЦСКА Тимофей Гаев высказался о состоянии игрока команды Алексея Шведа. Его слова передает «Матч ТВ».

Врач ЦСКА высказался о состоянии баскетболиста Шведа
© РИА Новости

«Мы сутки напролет вместе с лечащими врачами, вместе с Лешей находимся. Смотрим за динамикой его состояния. Травма у него достаточно тяжелая, но он бодр, весел, поддерживает с нами контакты. С удовольствием встречает всех тех, кто приходит его навестить. Поэтому у нас хорошие ощущения по поводу всей картины, — сказал Гаев.

1 мая стало известно, что спортсмен получил черепно-мозговую травму в результате нападения в центре Москвы на выходе из ресторана. Баскетболист обратился в полицию. 2 мая официальный предcтавитель МВД РФ Ирина Волк раccказала журналиcтам, что троих фигурантов дела о нападении на баcкетболиcта доcтавили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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