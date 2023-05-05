$78.61-0.6987.00-0.58

Напавшим на баскетболиста Шведа предъявили обвинение

Трем напавшим на баскетболиста Алексея Шведа предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия. Об этом пишет РИА Новости.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Москвы, задержанным было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам).

Ранее стало известно, что уголовное дело о нападении на Шведа было передано в столичный следственный комитет, так как один из фигурантов является несовершеннолетним, а само преступление, в котором он подозревается, относится к особо тяжким.

Напомним, в минувший вторник появилась информация, что в результате драки Алексей Швед получил черепно-мозговую травму. По данному факту были задержаны трое подозреваемых в возрасте от 17 до 20 лет, возбуждено уголовное дело.

Стали известны подробности нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа

По словам задержанных, драке предшествовала словесная перепалка с женой Шведа, завязавшаяся на улице перед рестораном. На помощь женщине из заведения вышла компания ее друзей, где был и ее супруг баскетболист.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий