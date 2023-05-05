Напавшим на баскетболиста Шведа предъявили обвинение

Трем напавшим на баскетболиста Алексея Шведа предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия. Об этом пишет РИА Новости.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Москвы, задержанным было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам).

Ранее стало известно, что уголовное дело о нападении на Шведа было передано в столичный следственный комитет, так как один из фигурантов является несовершеннолетним, а само преступление, в котором он подозревается, относится к особо тяжким.

Напомним, в минувший вторник появилась информация, что в результате драки Алексей Швед получил черепно-мозговую травму. По данному факту были задержаны трое подозреваемых в возрасте от 17 до 20 лет, возбуждено уголовное дело.