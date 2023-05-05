Мужчины, напавшие на защитника ЦСКА Алексея Шведа, не стали признавать вину. Следствие теперь будет просить суд об их аресте, сообщает «Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Ранее стало известно, что злоумышленникам предъявлены обвинения по статье хулиганство.

Швед пострадал в результате драки у одного из московских ресторанов. У него возник конфликт с группой парней. Как утверждает супруга спортсмена, они начали предъявлять претензии из-за поражения ЦСКА в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

В результате драки баскетболист получил многочисленные травмы. У него перелом височной кости, перелом основания черепа и открытая черепно-мозговая травма. Кроме того, у Шведа возникла амнезия.