Ватутин уточнил курс лечения, которое сейчас проходит Швед после нападения

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что разыгрывающий команды Алексей Швед не будет переносить никаких оперативных вмешательств. Сейчас Алексей остаётся в больнице, где ему ставят капельницы. Напомним, на Алексея напала группа лиц в центре Москвы. В результате у него был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти.

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«Ожидания от серии с «Зенитом»? Мои единственные ожидания, чтобы Алексей Швед поправился. Для меня это сейчас

Как Алексей себя чувствует? Остаётся в больнице. Проводятся процедуры, капельницы и так далее. В общем, наши основные ожидания связаны с тем, что он поправится. Это основные ожидания. Это намного важнее всего. Здоровье — приоритет.