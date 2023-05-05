Суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемого по делу о нападении на Шведа

Суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого по делу о нападения на разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля 2023 года. Об этом информирует пресс-служба московской прокуратуры.

В ходе судебного заседания обвиняемый заявил, что вину не признаёт и возражает против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что он просил суд избрать иную меру пресечения, которая не связана с лишением свободы.