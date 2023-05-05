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Суд избрал меру пресечения в отношении 19-летнего обвиняемого по делу о нападении на Шведа

Суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого по делу о нападения на разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля 2023 года. Об этом информирует пресс-служба московской прокуратуры.

Суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемого по делу о нападении на Шведа
© Чемпионат.com

В ходе судебного заседания обвиняемый заявил, что вину не признаёт и возражает против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что он просил суд избрать иную меру пресечения, которая не связана с лишением свободы.

Напомним, в результате нападения группы лиц на Шведа в центре Москвы у баскетболиста был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти. Задержаны трое подозреваемых в возрасте от 17 до 20 лет. Один до сих пор находится в розыске.

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