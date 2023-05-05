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Задержан главный подозреваемый по делу о нападении на Алексея Шведа

Четвёртый и главный подозреваемый по делу о нападении на разыгрывающего московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа был задержан оперативниками в Московской области. В ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий

Задержан главный подозреваемый по делу о нападении на Алексея Шведа
© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Ранее сообщалось, что Юсуф, водитель Рамзина Амирсланова, был главным агрессором в инциденте. Трое других обвиняемых Глеб Писарев, Князь Амирсланов и Рамзин Амирсланов ранее были заключены под стражу решением Пресненского районного суда Москвы, но при этом не признали свою вину.

Напавшие на Шведа отказались признать вину

Кроме того, появлялась информация о том, что Юсуф собирался явиться в полицию с повинной.

Напомним, в результате нападения Алексей Швед попал в больницу, у него был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.

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