Появилась информация о подозреваемых в избиении баскетболиста ЦСКА Шведа

Подозреваемые в избиении защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа Глеб Писарев, Князь Амирсланов и Рамзин Амирсланов отказались признать свою вину. Информация появилась в «Аргументах и фактах».

По информации источника, Амирсланов собрал друзей в ресторане, где произошла драка, в честь своего дня рождения. Они назвали главным виновником произошедшего их водителя Юсуфа.

5 мая суд в Москве арестовал четверых подозреваемых в избиении баскетболиста. 20-летнего Князя Амирсланова, его 17-летнего брата Рамзина, их водителя Юсуфа и 19-летнего Писарева отправили в СИЗО до 2 июля. Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») УК РФ.