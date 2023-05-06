Напавшему на баскетболиста Шведа предъявили обвинение

"Мужчине 1992 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам). Вину он не признал, от дачи показаний отказался", - говорится в сообщении.

Баскетболист был избит в ночь на 2 мая у ресторана на Большой Никитской улице в столице. Его доставили в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. По делу первоначально были задержаны три человека, еще одного задержали в международном аэропорту Жуковский. Трое из задержанных арестованы.