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Главный обвиняемый по делу Шведа заключён под стражу

С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 31-летнего мужчины по имени Юсуф, являющегося главным обвиняемым в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Главный обвиняемый по делу Шведа заключён под стражу
© Чемпионат.com

Сообщается, что обвиняемый и его защитник были не согласны с таким решением в судебном заседании, и настаивали на домашнем аресте в качестве меры пресечения.

Ранее мужчина не признал вину и отказался от дачи показаний, хотя в пятницу подтвердил своё участие в драке.

Алексей Швед был атакован, предположительно, четырьмя мужчинами возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА в решающем седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань». У него был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти.

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