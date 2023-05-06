Главный обвиняемый по делу Шведа заключён под стражу

С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 31-летнего мужчины по имени Юсуф, являющегося главным обвиняемым в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

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Сообщается, что обвиняемый и его защитник были не согласны с таким решением в судебном заседании, и настаивали на домашнем аресте в качестве меры пресечения.

Ранее мужчина не признал вину и отказался от дачи показаний, хотя в пятницу подтвердил своё участие в драке.