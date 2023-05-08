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Президент ЦСКА рассказал о состоянии избитого баскетболиста Шведа

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии избитого баскетболиста команды Алексея Шведа. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент ЦСКА рассказал о состоянии избитого баскетболиста Шведа
© РИА Новости

По словам функционера, игрок продолжает проходить лечение в больнице, а сроки выписки станут известны после 9 мая.

«Состояние его здоровья постепенно улучшается, но пока ему прописан постельный режим и противопоказаны какие-то активности», — заявил Ватутин.

5 мая суд в Москве арестовал четверых подозреваемых в избиении баскетболиста. 20-летнего Князя Амирсланова, его 17-летнего брата Рамзина, их водителя Юсуфа и 19-летнего Писарева отправили в СИЗО до 2 июля. Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») Уголовного кодекса РФ.

О нападении на Шведа стало известно 2 мая. В результате драки у входа в ресторан в центре Москвы баскетболист получил черепно-мозговую травму. В больнице у него также диагностировали ретроградную амнезию, перелом височной кости и эпидуральную гематому.

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