"Локомотив-Кубань" выиграл у УНИКСа в первом матче финала Единой лиги

Краснодарский "Локомотив-Кубань" вышел вперед в финальной серии плей-офф Единой лиги. В первом матче "железнодорожники" в гостях одолели казанский УНИКС - 88:76.

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В финальной паре УНИКС сразу получил статус фаворита. За казанцев - уверенно пройденный регулярный чемпионат сезона, да и более системный, монолитный состав. Но не все так просто. Если взять "регулярку", то в двух последних очных матчах с УНИКСом победу праздновал именно "Локомотив-Кубань". Причем в Казани краснодарцы и вовсе устроили хозяевам разгром (103:70). Плюс в двух предыдущих сериях плей-офф - с "Нижним Новгородом" и, особенно, ЦСКА - "железнодорожники" тоже не выглядели претендентами на победу, однако же сумели преподнести сюрприз.

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Еще можно было предположить, что после грандиозного успеха в серии с ЦСКА у "Локо" просто не останется эмоций, но уже первая половина стартового матча финала показала, что и с эмоциями, и с настроем у краснодарцев полный порядок. Казанцы начали встречу активнее, но к середине первой четверти "железнодорожники" выровняли игру.

Во второй 10-минутке гости даже попытались уйти в отрыв. В итоге добиться какого-то сверхпреимущества им не удалось, но к перерыву "Локо" все равно был впереди - 42:37. Среди факторов, которые оставили УНИКС позади, отметим неважную реализацию трехочковых (всего 2 из 9 против 5 из 10 у Краснодара) и быстрые три фола важного игрока Винса Хантера, из-за чего баскетболист концовку первой половины провел на лавке.

После перерыва УНИКС вернулся на паркет совсем другим. Рывок 10:0 вытолкнул казанцев в лидеры - 45:42. Но баскетболисты "Локо" снова продемонстрировали, что с психологической устойчивостью у них все в порядке. Гости соперника далеко не отпустили и ответили уже своим спуртом 11:0. А дальние попадания Захара Ведищева и Антона Квитковских снова позволили краснодарцам закончить четверть, ведя в счете - 63:59.

В заключительной четверти дела у Казани совсем разладились. К середине 10-минутки разница в счете впервые в матче стала двузначной - 77:67. В концовке хозяева практически сдались, за исключением Дэрила Мэйкона. Но и его порыв, кажется, был потушен супердальним трехочковым Девона Акуна-Перселла. Уроженец Тринидада и Тобаго самолично поставил и точку в этом матче своим данком - 88:76.